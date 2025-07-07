У трансфері 23-річного захисника зацікавлені декілька команд з Італії, Англії та Франції. Трабзонспор готовий продати свого футболіста за не менш ніж 15 мільйонів євро, повідомляє gunebakis.

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За інформацією джерела, представник Серії А Лаціо вже зробив пропозицію щодо трансферу Батагова, але турецький клуб її відхилив, адже не має наміру відпускати гравця, якщо не отримає бажаної компенсації.

Турецькі ЗМІ зазначають, що сам гравець хотів би перебратися до Італії, але він не буде форсувати події та чекатиме на результат перемовин.

До слова, у сезоні 2024/25 Арсеній Батагов провів 23 матчі за Трабзонспор, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Контракт Арсенія з турецьким клубом розрахований до червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 4,5 млн євро.

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