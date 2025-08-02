Прогрес Арсенія Батагова в Трабзонспорі не залишився непоміченим. Брайтон зацікавився у послугах українського захисника.

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Як повідомляє Fanatik, турецький клуб не має наміру відпускати Батагова за безцінь. Трабзонспор хоче виручити за захисника 20 мільйонів євро. Зазначається, що цю суму вважають справедливою, але не остаточною.

Нагадаємо, Батагов приєднався до Трабзонспора влітку 2024 року. Загалом він провів за "синьо-гранатових" 23 матчі, в яких відзначився двома голами та однією результативною передачею. Угода Арсенія з клубом діє до 2028 року.

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