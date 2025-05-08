Влітку турецькому клубу доведеться вирішувати долю українського оборонця. Як повідомляє Gunebakis, Арсеній Батагов потрапив на радари команд з Італії та Франції.

Український легіонер Трабзонспора отримав пропозицію від іншого клубу

Зазначається, що представник Ліги 1 вже надіслав Трабзонспору пропозицію щодо українського захисника. Французи готові заплатити за Батагова 5 млн євро. Утім, турецький клуб не відпустить Арсенія менше, аніж 10 млн євро.

Нагадаємо, що українець перейшов до Трабзонспора влітку 2024 року з луганської Зорі. У поточному сезоні Батагов провів 17 матчів за "бордово-синіх", забив один гол та віддав один асист. Контракт 23-річного захисника з клубом розрахований до 2028 року.

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