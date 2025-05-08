Батагов може переїхати до чемпіонату з топ-5 – Трабзонспор вже отримав пропозицію щодо українця
Захисник Трабзонспора та збірної України Арсеній Батагов зацікавив представників найсильніших європейських чемпіонатів.
Влітку турецькому клубу доведеться вирішувати долю українського оборонця. Як повідомляє Gunebakis, Арсеній Батагов потрапив на радари команд з Італії та Франції.
Український легіонер Трабзонспора отримав пропозицію від іншого клубу
Зазначається, що представник Ліги 1 вже надіслав Трабзонспору пропозицію щодо українського захисника. Французи готові заплатити за Батагова 5 млн євро. Утім, турецький клуб не відпустить Арсенія менше, аніж 10 млн євро.
Нагадаємо, що українець перейшов до Трабзонспора влітку 2024 року з луганської Зорі. У поточному сезоні Батагов провів 17 матчів за "бордово-синіх", забив один гол та віддав один асист. Контракт 23-річного захисника з клубом розрахований до 2028 року.
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