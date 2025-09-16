УПЛ офіційно оголосила символічну команду з гравців, які найкраще себе проявили в п'ятому турі чемпіонату України.

Найкращим тренером п'ятого туру експерти обрали наставника Металіста 1925 Младена Бартуловіча, команда якого розписала нічию з Шахтарем (1:1). В голосуванні хорват випередив з мінімальною перевагою Руслана Костишина (Колос). Також серед інших варіантів були кандидатури Олександра Антоненка (Оболонь) та Кирила Нестеренка (Олександрія).

Найкращим футболістом 5-го туру став лівий вінгер Олександрії Теді Цара – автор двох голів у ворота ЛНЗ. До топ-5 рейтингу також увійшли Іван Калюжний (Металіст 1925), Юрій Климчук (Колос), Даніїл Єрмолов (Полтава) та Віталій Буяльський (Динамо).

В збірній туру, попри нічию з Оболонню, знайшлося місце одразу трьом представникам Динамо. А ось гравці Шахтаря не потрапили у цей символічний список.

Збірна п'ятого туру УПЛ

Даніїл Єрмолов (Полтава)

Олександр Караваєв (Динамо)

Владислав Мороз (Епіцентр)

Тарас Михавко (Динамо)

Андрій Цуріков (Колос)

Іван Калюжний (Металіст 1925)

Віталій Бойко (Верес)

Віталій Буяльський (Динамо)

Іван Нестеренко (Оболонь)

Юрій Климчук (Колос)

Теді Цара (Олександрія)

