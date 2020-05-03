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Бартуловіч зізнався, чому не зміг закріпитись у Дніпрі

3 травня 16:46 351 Читать на русском
Бартуловіч зізнався, чому не зміг закріпитись у Дніпрі
Младен Бартуловіч / Фото ФК Дніпро

Хавбек Інгульця Младен Бартуловіч пригадав період своєї кар'єри у Дніпрі.

"Перший час, коли тільки перейшов з Хайдука, було все нормально. Кілька сезонів провів. А потім травма, став менше грати і попросив відпустити в оренду.

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Тренери змінювалися – хтось розраховує на тебе, хтось – ні. Добре, що вдалося піти в оренду, зміг далі грати", – розповів Бартуловіч для Футбольного Формату.

Нагадаємо, хорват мав контракт з Дніпром у 2006-2015 роках, за цей час встиг зіграти на правах оренди за Кривбас, Арсенал К, Карпати.

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Теги
Дніпро Дніпро Інгулець Інгулець Младен Бартуловіч Младен Бартуловіч
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