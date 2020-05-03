Бартуловіч зізнався, чому не зміг закріпитись у Дніпрі

Хавбек Інгульця Младен Бартуловіч пригадав період своєї кар'єри у Дніпрі.

"Перший час, коли тільки перейшов з Хайдука, було все нормально. Кілька сезонів провів. А потім травма, став менше грати і попросив відпустити в оренду.

Екс-легіонер Дніпра назвав найперспективніших українських футболістів

Тренери змінювалися – хтось розраховує на тебе, хтось – ні. Добре, що вдалося піти в оренду, зміг далі грати", – розповів Бартуловіч для Футбольного Формату.

Нагадаємо, хорват мав контракт з Дніпром у 2006-2015 роках, за цей час встиг зіграти на правах оренди за Кривбас, Арсенал К, Карпати.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків