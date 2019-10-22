Бартуловіч: Загребське Динамо давно не було таким сильним – Шахтарю легко не буде

Колишній півзахисник Дніпра, Карпат та Волині Младен Бартуловіч поділився очікуваннями від матчу 3 туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та загребським Динамо.

"Це буде дуже цікавий матч. Загребське Динамо давно не було таким сильним, як зараз, і воно це показало в поєдинку з Аталантою. Думаю, Шахтарю легко не буде.

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Особливість цього Динамо в тому, що за нього нині грають молоді і талановиті футболісти, і команда на ходу. Особливо виділю Ольмо, Петковіча та Оршіча. Ці хлопці вже і за збірну Хорватії виступають. Тренер загребського Динамо Ненад Б'єліца добре поєднав досвід і молодість, і команда успішно заграла не тільки в Хорватії, але і в єврокубках. Вболівальники також повірили в Динамо – стадіон зараз повністю заповнюється.

Шахтар також на ходу. Для "гірників" важливо, що до цього поєдинку вони підійшли без кадрових проблем. В цілому, я очікую рівної гри. Я порівняв, як проти Аталанти грали Шахтар і Динамо. Так ось, хорватській команді перемога далася легше. Динамо, думаю, зробить ставку на контратаки, у них дуже швидкі фланги. Але поставлю все-таки на мінімальну перемогу донеччан", – цитує Бартуловіча Команда 1.

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