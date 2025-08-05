Наставник Металіста 1925 розкрив причини, через які харків'яни розписали нульову нічию з Оболонню у першому турі УПЛ.

– Чого не вистачило, щоб дотиснути Оболонь?

– Більше індивідуальних дій з боку наших гравців, треба більше йти в обіграш, не вистачило загострення у фінальній третині, ударів по воротах. Потрібно було грати більш гостро. Розумію, що Оболонь дуже щільно захищались, і важко зламувати таку оборону.

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– Арі Моура – один із лідерів команди, чому він грав не зі старту?

– Ми дивимось, хто як працює на тренуваннях, хто як пройшов збори. У нас є конкуренція на цих позиціях, сьогодні вирішили так, наступної гри може бути інакше. Усе залежить від того, хто як працює на тренуваннях.

– Уже за підсумком матчу можете сказати, чи не помилились, що не випустили Арі Моуру зі старту?

– Ми вирішили так. Нервовий матч, не все виходило, як ми хотіли, помилок було достатньо. У другому таймі додали, після замін більше тисли на Оболонь. Те, що не змогли забити – це проблема, ми це розуміємо і будемо над цим працювати.

– А як вам буде грати проти Полісся, адже обидва матчі фактично будуть на виїзді?

– Нормально, це вже звичний процес, – цитує Младена Бартуловіча прес-служба Металіста 1925.

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