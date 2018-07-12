Бартуловіч: У півфіналі англійці розчарували

Хорватський екс-півзахисник Дніпра, Карпат і Ворскли Младен Бартуловіч прокоментував результат матчу 1/2 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Англія (1:2).

"Цей матч збірна Хорватії почала слабо. Звичайно, всіх збентежив швидкий гол англійців ... Але по ходу гри "картаті" діяли все краще й краще, і абсолютно заслужено зрівняли рахунок. Перішич зіграв в гольовому епізоді дуже класно. Мене здивувало, що після того, як рахунок став 1: 1, збірна Англії виглядала слабо ... Хорватія повинна була все закінчити в основний час. А ось в екстратаймі все було по-іншому – справа йшла до серії 11-метрових.

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Похвалити варто всю хорватську команду. Підопічні Даліча просто відчайдушно боролися в кожному епізоді і продемонстрували неймовірний характер.

Я сам був в шоці від того, як команда Златко Даліча виглядала фізично в півфіналі! До цього дві битви по 120 хвилин витримали ... І, що характерно, в плані фізики збірна Хорватії ще й додає від матчу до матчу.

Чи влинула ситуація навколо Віди на його гру? Ні, думаю, що це було неважливо ... Точно знаю, що всі думки Домагоя Віди були тільки про битву з Англією. На інше він уваги не звертав.

У півфіналі англійці розчарували. Не хочу навіть про кого-то говорити конкретно. На відміну від Хорватії, Англія, особливо в порівнянні з чвертьфінальним поєдинком зі Швецією, в 1/2-й помітно здала позиції.

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З таким характером і з такою готовністю необхідно тільки вигравати у фіналі. Неможливе нарешті може стати для хорватів можливим", – цитує Бартуловіча zbirna com.

Нагадаємо, збірна Хорватії перемогла Англію після додаткового часу з рахунком 2:1 та вийшла у фінал Мундіалю.