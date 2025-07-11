– Які позиції у команді ще треба закрити?

– Вважаю, що ми потребуємо центрального нападника. Це однозначно. І, можливо, ще гравця центру поля на позицію "вісімки". Це такі, можна сказати, критичні позиції, які треба підсилювати.

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– На який ринок дивитеся – українці чи іноземці?

– Немає одного якогось напряму. Так, є український ринок, балканський, південноамериканський, тому дивимося на якість гравця і хто нам може допомогти. Моя думка – якщо брати іноземця, то він повинен відразу бути готовим грати у стартовому складі. Тільки таких потрібно шукати, а брати легіонера просто для кількості, то цього не хочеться робити, – сказав Бартуловіч в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, що Металіст 1925 переміг Лівий Берег у перехідних матчах та повернувся до УПЛ. У першому турі чемпіонату України харків'яни зіграють проти Оболоні.

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