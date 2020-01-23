Бартуловіч розповів, чому перейшов з Волині в Інгулець – хорват назвав клуб УПЛ, який хотів його підписати

Новачок Інгульця Младен Бартуловіч пояснив своє рішення покинути луцьку Волинь і перейти в команду з Петрового.

"Це було моїм особистим рішенням. Три останні роки був у роз'їздах, далеко від дому (він у мене в Дніпрі). До того ж, дитина почала ходити в школу – ось мені і захотілося бути ближче до сім'ї, більше часу приділяти дочці.

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Період у Волині був непоганим. Правда, залишився гіркий осад від матчів плей-офф з Карпатами, адже за їхніми підсумками не вдалося вийти в Прем'єр-лігу. Було приємно працювати з тренерським штабом на чолі з Андрієм Тлумаком. Йому, партнерам по команді і всім людям з луцького клубу хочу сказати велике спасибі за спільну роботу. Для мене це був прекрасний час.

Крім Інгульця була також зацікавленість з боку Карпат і декількох інших клубів. Але я зробив свій вибір", – цитує Бартуловіча UA-Футбол.

Нагадаємо, що Бартуловіч став гравцем Волині у жовтні 2018 року. В поточному сезоні досвідчений хавбек зіграв 18 матчів у Першій лізі, у яких забив 3 голи.

До слова, Волинь та Інгулець є конкурентами у боротьбі за вихід в УПЛ. Наразі обидві команди йдуть у трійці лідерів Першої ліги.

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