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Бартуловіч розкрив суму преміальнах, яку обіцяли за перемогу над українськими грандами

11:08 - Читать на русском
Бартуловіч розкрив суму преміальнах, яку обіцяли за перемогу над українськими грандами
Младен Бартуловіч / Сайт Інгульця

Хавбек Інгульця Младен Бартуловіч пригадав хлібні часи виступів за Кривбас та Арсенал.

"Те, що в Кривбасі й Арсеналі давали подвійні преміальні за перемогу над Дніпром – неправда.

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Які преміальні були найбільшими в кар'єрі? Свого часу, коли виступав за Кривбас і Арсенал, за перемогу над грандом пропонували 50 тисяч доларів на одного гравця. Бувало по-різному, якісь нічиї там. За нічию, звичайно, менше давали", – зізнався Бартуловіч в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, більшу частину кар'єри хорват провів у клубах, які пов'язували з Ігорем Коломойським – Дніпро, Кривбас, Арсенал, Карпати.

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Младен Младен Бартуловіч Кривбас Кривбас Інгулець Інгулець
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