Головний тренер Зорі Младен Бартуловіч запевнив, що поки не планує залишати луганський колектив.

Журналіст Михайло Співаковський в прев'ю до 27-го туру на YouTube-каналі ВЗБІРНА повідомив, що Младен Бартуловіч планує залишити посаду головного тренера Зорі в літнє міжсезоння.

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"Зараз набагато частіше, ніж раніше, в моєму інфополі з'являються чутки про те, що Бартуловіч залишає Зорю, і не зрозуміло, з чиєї ініціативи. Я думаю, якщо він хоче залишитися, то треба все ж таки щось доводити роботодавцю", – сказав Співаковський.

"Це все чутки. Не знаю, звідки це беруть. Я сконцентрований лише на роботі в Зорі", – сказав Бартуловіч у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, після 26-ти турів Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 35 очок.

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