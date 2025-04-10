"Результативність Будківського та Мічіна? Їхні голи – це плоди роботи. Вони професіонали, які намагаються на тренуваннях, віддаються в іграх. І як результат, це призводить до їхніх голів. Вони виконують те, що від них потрібно на футбольному полі. Звичайно, тішить їхня гра. Хочеться, щоб і решта гравців підтягувалась до їхніх показників по голах. Хочеться, щоб інші футболісти також покращили статистику за своїми забитими м'ячами та результативністю.

Шовковський проти Вернидуба – суддівські призначення на 24-й тур чемпіонату України

Владислав Супряга? Були у Супряги невеликі проблеми під час паузи на матчі збірних. Він хворів кілька днів. Пропустив матч із Оболонню. Але зараз Влад знову перебуває у повному тренувальному процесі. Я думаю, у нього, як і у решти футболістів, обов'язково буде шанс у наступних поєдинках", – наводить слова Бартуловіча Sport.ua.

Нагадаємо, Супряга приєднався до Зорі на початку поточного сезону на правах оренди – гравець належить Динамо. Нападник зіграв у 14 матчах (загалом лише 330 хвилин), але результативними діями не відзначався.

Зоря на виїзді у доданий час вирвала перемогу в Ворскли – Скляр став антигероєм, Будківський встановив особистий рекорд