Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартуловіч розповів, чому клуб припинив співпрацю з Владленом Юрченком та Василем Кравцем.

– Можливо, це рішення визрівало в мені ще до зборів, але я хотів подивитися на цих гравців під час тренувальної роботи – дати їм шанс. Ми пройшли певний період зборів, оцінили можливості кожного і вирішили попрощатися. Напевне, я переконався у своєму першочерговому рішенні.

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– Які позиції ви хотіли би підсилити зараз найбільше?

– В центр потрібен гравець. Може, лівий захисник ще, – сказав Бартуловіч для ТаТоТаке.

Нагадаємо, Владлен Юрченко виступав за Металіст 1925 з січня 2024 року, Василь Кравець приєднався до харківського клубу влітку минулого року. Обидва футболісти були основними гравцями Металіста 1925, а Юрченко був одним з найкращих бомбардирів Першої ліги сезону 2024/25, забивши 9 голів у 24 матчах.

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