"Дякую своїй команді за бажання та старання. Вони дуже хотіли сьогодні перемогти, але результат такий, що програли матч. Ми розуміли, який буде матч: Шахтар починає перший тайм агресивно, намагається забити швидкий гол. Ми витримали цей тиск, але початок другого тайму не змогли витримати. В перерві говорили, що дуже важливо витримати перші 15 хвилин другого тайму. Щодо пенальті – на мою думку, якби це було в інший бік, він би його поставив? У мене таке питання щодо цього пенальті. Підсумковий рахунок – 3:1, ми програли матч. Шахтар був сьогодні кращий, ніж у кубковому матчі, нам було важче.

Перший гол Кевіна у відеоогляді матчу Шахтар – Зоря – 3:1

Чи задоволений я своїми замінами? Ми намагалися підсилити гру, випустивши атакувальних гравців. Валошин додав, бо у Мічина була жовта картка. Кирюханцев замість Горбача – Ігор трохи підсилив гру. Хотіли додати гостроти в нападі, вийшов ще один нападник Супряга. Ми хотіли відігратися, створити тиск на Шахтар, бо у Шахтаря є така тенденція, що після 70 хвилин вони трохи просідають, адже у них був щільний графік", – цитує Бартуловіча офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар після тріумфу в ЛЧ переграв Зорю – пенальті активізував "гірників", Кевін відзначився першим голом у сезоні