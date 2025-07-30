Харківський Металіст 1925 повернувся до УПЛ, провівши один "виховний" сезон у Першій лізі. До повернення в еліту підійшли серйозно – команду очолив новий головний тренер Младен Бартуловіч, а лави його підопічних поповнили шість нових виконавців, які замінять тих, на кого у Металісті 1925 за підсумками попереднього сезону вже не розраховують. Новачком колективу, зокрема, став колишній захисник Ворскли Ілля Крупський.

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Підготовку до нової кампанії харків'яни провели спочатку в Щасливому, а потім – в Австрії, де зіграли сім спарингів. У товариських зустрічах були перемоги над Ботошані (2:0), Карабахом (5:4) та Борусією Менхенгладбах (3:1), нічия 0:0 із Бохумом та поразки від Панатінаїкоса (0:3), Вальдхофа (0:3) і збірної Катару (0:2).

"Бартуловіч хоче грати у свій футбол"

– Ілля, позаду передсезонні збори. У якому стані, на вашу думку, Металіст 1925 підходить до початку нового сезону?

– Думаю, все покаже перший тур. Він допоможе зрозуміти, в якому стані зараз команда. Я, взагалі-то, вважаю, що стан нашої команди гарний, але саме перший тур покаже, що та як ми напрацювали на передсезонних зборах.

– Завершальна частина підготовки команди відбувалася в Австрії, у горах. Наскільки високогір'я давалося взнаки?

– Все було супер. Австрія – дуже гарна країна, умови, в яких відбувалася підготовка, дуже сподобалися, все було добре. Ми мали можливість провести круті спаринги, тому я особисто цими зборами дуже задоволений.

– Ви – нова людина у Металісті 1925. Як вас прийняла команда? Чи багато зустріли знайомих?

– Я заочно знав багатьох хлопців, але до цього перетинатися з ними ще не доводилося. Команда мене прийняла добре. Нас прийшло до колективу шість новачків, всі ми влилися дуже швидко. Вже є таке відчуття, ніби ми багато років разом граємо. Тобто, адаптація у клубі відбулася швидко.

– У спарингу з Панатінаїкосом (0:3) ви були замінені вже на 11-й хвилині, а потім у двох матчах участь не брали. Щось трапилося серйозне?

– Так, на жаль, я отримав травму – струс мозку. Після цього треба було зробити паузу – вона тривала 10 днів. Після неї я повернувся до тренувань та матчів. Вважаю, що завершальну частину зборів мені вдалося провести гарно.

– Виходить, зараз фізичних проблем після ушкодження вже ніяких?

– Так-так, все добре. У мене ще був час, тому я зміг відновити фізичні кондиції.

– Наскільки від максимуму вдавалося вам особисто діяти у завершальних спарингах літа?

– Думаю, я зміг показати себе десь на 85-90 відсотків. Розумію, що повністю всі збори я не тренувався. Втім, у останніх матчах мені вдавалося витримувати темп. Скажімо, як це було у матчі з Борусією Менхенгладбах, яка задала нам хороший ігровий ритм. Я його витримав. Після зборів у нас ще був та є трошки часу для підготовки до сезону. Тому, вважаю, я підійду до старту чемпіонату у гарних кондиціях.

– Можна сказати, разом із вами до команди прийшов новий головний тренер Младен Бартуловіч. Наскільки швидким вийшов процес адаптації команди до його вимог? Чи не виникало якихось непорозумінь?

– Я, на жаль, пропустив перший етап підготовки, який команда провела у Щасливому. Всі разом ми зібралися вже в Австрії. Там Бартуловіч нам говорив, що дуже задоволений тим, як команда сприймає інформацію, як швидко реагує на його тренерські ідеї. Тому у нас не було ніяких проблем та й матчі показали, що ми робимо все, що тренер від нас просить. Отже, думаю, попереду нас чекає цікавий сезон.

– Який Бартуловіч, на вашу думку, тренер?

– Бартуловіч – тренер, який має своє бачення того, як команда має грати. Він не схильний під когось підлаштовуватися, а хоче грати у свій футбол. Мені, наприклад, це дуже імпонує. Бартуловіч хоче, що ми діяли з позиції сили. Вважаю, що це правильно. Мало таких тренерів, які грають у відкритий футбол – дозволяють грати та самі грають. Він хоче, щоб ми грали у цікавий футбол. Дай Боже, щоб у нас все склалося та ми мали результат.

– Не вважаєте, що це дуже небезпечне бажання грати у відкритий футбол? Іноді буває, що суперник значно переважає, тому з ним можуть виникнути серйозні проблеми через те, що буде грати він, а ти сам лише намагатимешся грати. Ні?

– Якщо все правильно робити, виконувати саме так, як цього від нас вимагає тренерський штаб, то, повірте, можливо все. На практиці це вже отримало підтвердження.

– Бартуловіч – тренер-менеджер, якому сильно допомагає його команда помічників, чи сам намагається робити та доносити до команди?

– На всі 100% у Бартуловіча гарний тренерський штаб. Вони постійно спілкуються, постійно обговорюють тренувальний процес та матчі, які були зіграні. Вся команда тренерів гарно підходить до проведення тренувань та до матчів. Не лише сам Бартуловіч проводить роботу – всі помічники допомагають тренеру реалізовувати його ідеї. На мою думку, всі помічники Бартуловіча відіграють важливу роль у реалізації тренерських планів.

– Він – людина-диктатор чи демократ?

– Не можу сказати, що він – диктатор. Він – відкрита людина. Якщо щось не так, то підходить та говорить. Все відкрито, все прозоро. Тренер із командою постійно спілкується, все чітко та по ділу.

– Бартуловіч, як відомо, у першому інтерв’ю на чолі Металіста 1925 сказав, що йому "важливо, щоб команда не боялась суперника, грала сміливо і з пресингом". Ми цього питання вже торкалися. Як вважаєте, у літніх спарингах така гра команді наскільки вдавалася?

– Була пара матчів, які дійсно показали, що боятися суперників не варто і можна з ними грати у свій футбол. Ми двічі зустрічалися з представниками Бундесліги. Особливо варто виділити зустріч із Борусією Менхенгладбах. Ми не боялись проти неї грати так, як ми вміємо. Це стало для нас дуже показовим – ми всі разом оборонялися та всією командою атакували, виходячи з-під того пресингу, який організовувала Борусія. Такі матчі, ви розумієте, проводиш не кожного дня, тому ми отримали позитивний досвід.

– Чи можна сказати, що саме гра проти Борусії Менхенгладбах та перемога у ній стали для Металіста 1925 найкращим спарингом?

– За словами нашого тренера, це саме так.

– У Металіста 1925 були дві поразки по 0:3 від Панатінаїкоса та Вальдхофа. І за грою то були найгірші поєдинки для команди?

– Ні, я не можу так сказати. Вважаю, що рахунок цих зустрічей не відповідає грі, яку ми показали. Наприклад, з Панатінаїкосом у нас були такі помилки, які краще проаналізувати та про них забути. А загалом рівень нашої гри у цих поєдинках був гарним – ми виконували все те, що просив наш тренер. На результат вплинули просто дитячі помилки з нашого боку.

"Металіст 1925 буде зовсім іншим"

– Другу частину попереднього сезону ви ще відіграли за Ворсклу, вже маючи контракт із Металістом 1925. Вдавалося стежити за харківською командою?

– Так, звісно стежив та сильно переживав. Особливо у завершальних матчах сезону, коли вирішувалася доля путівки до УПЛ. Я був на постійному зв’язку з клубним керівництвом.

–​​​​​​​ Наскільки сильно, на вашу думку, Металіст 1925 під орудою Бартуловіча буде відрізнятися від команди попереднього сезону?

– Це буде, по суті, інша команда. Ви правильно сказали, що різниця буде. Вважаю, що цю різницю покажуть тільки матчі чемпіонату. Вони все розставлять по своїх місцях.

–​​​​​​​ А якщо взяти, для порівняння, Ворсклу, за яку ви грали навесні цього року –​​​​​​​ Металіст 1925 буде сильнішим за полтавську команду?

– Скажу вам ще раз відверто: всі відповіді дадуть тільки матчі чемпіонату. Все буде по черзі – перший матч, другий матч, третій, четвертий тощо. Тільки так.

–​​​​​​​ Металіст 1925 повертається до УПЛ. Відчувається у команди хвилювання з цього приводу?

– Немає ніякого хвилювання. Є лише впевненість у своїх силах.

–​​​​​​​ Яку мету команда ставить перед собою на новий сезон?

– Поки в нас у команді не було розмови щодо завдання на сезон. Ми знаємо, що ще попереду зустріч із президентом клубу. На ній він озвучить нам свої побажання, розкаже про завдання на сезон.

–​​​​​​​ У Металіста 1925 упродовж сезону буде статус новачка УПЛ. Чи може це мати негативний вплив? Не буде підступної думки, що головна мета –​​​​​​​ просто не вилетіти?

– Ні-ні, таких думок у нас немає. Хто минулого сезону думав, що Олександрія буде майже до останнього туру боротися за чемпіонство? А хто думав, що Ворскла за підсумками сезону вилетить з УПЛ? Тому не варто зациклюватися на тому, що ми – команда-новачок сезону. З таким статусом нам ніхто не буде робити якихось поблажок.

Нам слід матч від матчу показувати свої амбіції, свої бажання та бажання керівництва клубу бути у верхній частині турнірної таблиці. Ми всі хочемо цього. Впевнений, що будь-який футболіст має ставити перед собою та перед своєю командою лише максимальні цілі. Якщо ще до початку сезону думати про мінімум та виживання, то яка мета взагалі грати у футбол. На мою думку, варто ставити тільки максимальній цілі.

"Майбутній чемпіонат УПЛ буде дуже класним та цікавим"

–​​​​​​​ Чи є, на вашу думку, команди в УПЛ, які точно будуть боротися за виживання?

– Про таке не варто говорити. Чув, що експерти вважають, ніби Кудрівка чи СК Полтава будуть боротися лише за виживання. Але я так не вважаю. Це команди, які можуть здивувати. Скажімо, Кудрівка грає у гарний футбол. Говорю це не просто так, бо знаю тренера команди Василя Баранова. Так, у Кудрівки немає якихось надзвичайних умов, але ця команда вміє грати у футбол, вона може обіграти будь-кого з фаворитів сезону. Думаю, у сезоні буде важко з будь-яким суперником. Сили команд стали рівними.

–​​​​​​​ Динамо –​​​​​​​ чинний чемпіон, Шахтар минулого сезону був лише третім. На вашу думку, в новому сезону розклад сил між грандами буде таким самим?

– Все може бути. Шахтар зараз дуже сильно підсилився. Він має у складі сильних бразильців, команду очолив новий головний тренер. Шахтар вже показав гарний футбол проти Бешикташа. Тому можна сміливо говорити про те, що новий сезоне буде дуже цікавим.

–​​​​​​​ Хтось з команд може кинути їм виклик, як це минулого року зробила Олександрія?

– 100% буде така команда. Є амбітні Карпати, є Полісся, є ми, є ЛНЗ та Колос. Вважаю, що майбутній чемпіонат УПЛ буде дуже класним та цікавим.

–​​​​​​​ Ви згадали Металіст 1925. Тобто, команда планує вести боротьбу за місце у зоні єврокубків?

– Ми цього дуже хочемо. Ну, а чому б ні?

–​​​​​​​ Чого в особистому плані вам хотілося б досягти у новому сезоні?

– Я в особистому плані хочу, щоб були перемоги з командою. Хочеться, щоб у команди був результат. Це головне.

–​​​​​​​ До речі, Металіст 1925 вже має капітана на сезон?

– Це ще у нас попереду до початку нового сезону. Знаю, що буде якийсь медійний захід, на якому начебто буде оголошено про капітана команди.

–​​​​​​​ Ви маєте з Металістом 1925 довгостроковий контракт. Є амбіції стати капітаном команди?

– Скажу так: всьому свій час.

"Передчуття одні –​​​​​​​ це віра у нашу команду"

–​​​​​​​ Ви – гравець молодіжної збірної України, за національну команду ще не дебютували, а лише вважаєтесь кандидатом туди. Є мета отримати перший виклик до збірної та зіграти за неї?

– Так, я цього дуже хочу. Можу сказати, що це моя головна мрія. У цьому сезоні зроблю все можливе, щоб потрапити до національної збірної України.

–​​​​​​​ Хотіли б поїхати зі збірною на ЧС-2026?

– Ну, а чого ні? Рік тому я не думав, що зможу потрапити до команди, яка поїде на Олімпіаду, але потрапив – поїхав у Париж та зіграв там в усіх поєдинках.

– В України суперники по групі –​​​​​​​ це Франція, Ісландія та Азербайджан. Думки щодо шансів команди далекі від однозначних. Які у вас передчуття щодо виступу збірної України?

– Передчуття одні – це віра у нашу команду, віра у те, що вона зможе потрапити на чемпіонат світу.

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