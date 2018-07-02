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Бартуловіч: Група лідерів збірної Хорватії показала не найкращу гру проти Данії

12:35 359 Читать на русском
Бартуловіч: Група лідерів збірної Хорватії показала не найкращу гру проти Данії
Младен Бартуловіч / фото: ФК Ворскла

Колишній півзахисник Дніпра, Карпат, Кривбасу та Ворскли Младен Бартуловіч поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Данія.

"Хорвати всі 120 хвилин були сонними. Знаю, що команда Даліча відчуває величезний тиск, оскільки вболівальники вважають їх чи не головними претендентами на титул чемпіона світу. Це непросто витримати... Я очікував, що Хорватія активніше зіграє в атаці.

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Модріч, безумовно, міг все вирішити в ігровий час, але чудово зіграв Шмейхель. А в цілому в матчі 1/8 фіналу не найкращу гру показала група лідерів збірної Хорватії – Ракітіч, Перішич, Манджукіч і, звичайно ж, Модріч. Добре тільки, що Манджукіч нарешті забив, це додасть йому впевненості.

У Данії чудово зіграв Шмейхель. Його мені дійсно шкода... Він заслужив виходу в чвертьфінал. Чудово також діяли Крістенсен і Юссуф Поульсен. Зменшив потенціал датчан той факт, що не пішла гра у Еріксена, який, як мені здається, також не впорався з тиском і очікуваннями від нього, як від лідера команди.

У чвертьфіналі Хорватії потрібно показати більше агресії попереду і більш інтенсивно виходити з-під високого пресингу суперника", – цитує Бартуловіча zbirna.com.

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Данія
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Теги
ЧС 2018 Хорватія - Данія Хорватія Хорватія Младен Бартуловіч Младен Бартуловіч
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17:00
Мексика
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