Бартуловіч: Аргентина вимучила вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу

Хорватський екс-півзахисник Дніпра, Карпат і Ворскли Младен Бартуловіч прокоментував результати матчів Ісландія – Хорватія (1:2) та Нігерія – Аргентина (1:2).

"Я не особливо чекав інтриги в третьому турі цієї групи і думав, що Хорватія і Аргентина без проблем візьмуть своє, але все насправді виявилося складніше. Вважаю, що Хорватія здобула заслужену перемогу. Однак здобула вона її дуже екстремальним складом. Я і не думав навіть, що одночасно побачу на поле голкіпера Калініча, а також польових гравців – Чалет-Цара, Баделя, Піваріча, П'яцу і Єдвая. В цілому гра вийшла дуже цікавою. Ісландці мали свої моменти, але на чемпіонаті світу їх обов'язково потрібно реалізовувати, інакше буде біда. Хорвати чекали промаху суперника і дочекалися його на початку другого тайму.

Марадона розповів, що з ним трапилось після матчу Нігерія – Аргентина

Щодо іншого матчу групи перше, що хочеться сказати: Аргентина вимучила вихід у плей-офф. Однак у поєдинку з Нігерією аргентинці продемонстрували свою найкращу гру на ЧС-2018. Мессі, як і його партнери по команді, поки що ніяк не можуть розслабитися і отримати задоволення від футболу. Зайва напруга у всьому заважає аргентинцям показати свій справжній клас. Це особливо помітно у виступах таких майстрів, як Ігуаїн, Маскерано, Ді Марія, ну і, звичайно ж, Мессі", – цитує Бартуловіча zbirna.com.

Головні новини футболу 26 червня: Аргентина "проповзла" до 1/8 фіналу ЧС-2018, капітан Динамо продовжив контракт