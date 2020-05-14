Барцальї покинув Ювентус – він протримався у штабі Саррі 9 місяців

Колишній оборонець туринського Ювентуса Андреа Барцальї вирішив піти з тренерського штабу Мауріціо Саррі.

Культовий центрбек пішов з посади асистента головного тренера, повідомляє La Stampa.

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Барцальї увійшов до штабу Саррі минулоріч у вересні. Екс-оборонець, який лише в травні завершив активні виступи, відповідав за роботу з молодшими колегами по амплуа. Після повернення Ювентуса до занять на базі Барцальї не з'явився у клубі. Він мав розмову з керманичем "Старої синьйори" і президентом Андреа Аньєллі та повідомив про бажання присвятити час родині.

Андреа Барцальї провів у складі Ювентуса 9 сезонів у статусі футболіста й завоював загалом 16 трофеїв, зокрема, і 8 чемпіонських титулів. Також уродженець Тоскани виступав за Асколі, К'єво, Палермо, низку інших італійських клубів і німецький Вольфсбург.

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