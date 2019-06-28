Барцальї може стати помічником Саррі в Ювентусі

Ветеран туринського Ювентуса Андреа Барцальї може розпочати кар'єру тренера в клубі, що став йому рідним.

38-річний колишній оборонець, який завершив виступи на професіональному рівні в травні, може стати асистентом тренера в Ювентусі. Про це повідомляє Tuttosport.

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Мауріціо Саррі, який очолив Ювентус 2 тижні тому, наразі не сформував свого тренерського штабу. Очікується, що Барцальї стане одним із його помічників.

До слова, уродженець Тоскани провів у складі "Старої синьйори" 9 сезонів у статусі футболіста й завоював загалом 16 трофеїв, зокрема, і 8 чемпіонських титулів. Також Андреа Барцальї виступав за Асколі, К'єво, Палермо, низку інших італійських клубів і німецький Вольфсбург.

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