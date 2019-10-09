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Бартон постав перед судом – англійця звинувачують у побитті тренера суперника

20:41 81 Читать на русском
Бартон постав перед судом – англійця звинувачують у побитті тренера суперника
Джоуї Бартон / Reuters

Головному тренеру Флітвуд Таун Джоуї Бартону в суді пред'явили звинувачення у побитті колеги з команди-суперника.

Джоуї Бартон не визнав себе винним у нанесенні тілесних ушкоджень своєму колезі Деніелу Стенделю, повідомляє The Sun.

Бартон напав на тренера Барнслі після матчу

Бартону було пред'явлено звинувачення після ймовірного нападу на колишнього головного тренера Барнслі Стенделя після матчу між командами в минулому сезоні.

Нагадаємо, поліція була викликана на стадіон після того, як 13 квітня 2019 року Барнслі переміг Флітвуд Таун із рахунком 4:2. Бартона звинувачують в тому, що він розбив обличчя тренеру суперників в підтрибунному приміщенні. Після того випадку, скандального в минулому футболіста затримала поліція, щоб незабаром випустити під заставу до 9 жовтня.

36-річний Бартон постав перед магістратським судом Барнслі, де заперечував будь-яку причетність до нападу на Стенделя. Деніел, якому зламали два зуби в результаті удару об металевий поручень, вимагає відшкодувати йому гроші, витрачені на лікування. 6 листопада Бартон постане перед Шеффілдським королівським судом.

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Англія Джоуї Бартон Джоуї Бартон Барнслі Барнслі Флітвуд Флітвуд
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