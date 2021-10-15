"У Кумана тепер немає Лео Мессі. Як президент я не хотів, щоб Мессі йшов, і робив все можливе, докладав усіх зусиль, щоб Лео не покинув Барселону.

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Мессі вважав, що і для нього, і для Барселони буде добре, якщо він залишиться. Цього літа його відпустили, і мені це здається поганим рішенням. Без Ліонеля в грі потрібно багато чого змінювати", – зазначив Бартомеу в інтерв'ю Diario Sport.

Нагадаємо, Мессі покинув Барселону влітку 2021 року через серйозні фінансові проблеми та перебрався до ПСЖ на правах вільного агента.

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