Бартомеу зізнався, що Барселона вже могла раніше придбати Погба

Президент "блаугранас" Жозеп Бартомеу розповів, що Барса могла перехопити хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, який тоді виступав за Ювентус.

"У 2015 році Погба грав за Ювентус. Ми попросили туринський клуб повідомити нам, якщо вони коли-небудь вирішать продати Поля, позаяк він був цікавий нам.

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Коли справа дійшла до його трансферу в Манчестер Юнайтед, нам повідомили про вартість переходу. Тоді ми не могли дозволити собі заплатити таку суму. Погба перейшов у МЮ і тепер робить команду кращою, оскільки він є однією із зірок світового футболу", – цитує Бартомеу Sport.es.

Нагадаємо, туринський клуб отримав від Юнайтед за 26-річного француза 105 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ Погба провів 29 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 9-ма асистами.

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