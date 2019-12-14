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Бартомеу зібрався скаржитися на арбітраж у матчі Барселони з Реал Сосьєдадом

22:55 18 Читать на русском
Бартомеу зібрався скаржитися на арбітраж у матчі Барселони з Реал Сосьєдадом
Рубіалес, Бартомеу та Чеферін / AS

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу залишився незадоволеним суддівством у матчі 17-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (2:2) і готовий вийти зі скаргою на президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса.

12’ Мікель Оярсабаль
62’ Александр Ісак
 
Антуан Грізманн 39’
Луїс Суарес 49’
12’ Мікель Оярсабаль
39’ Антуан Грізманн
49’ Луїс Суарес
62’ Александр Ісак

"Блаугранас" відправлять до федерації офіційну скаргу щодо використання VAR, повідомляє Diario Sport.

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Бартомеу вимагає пояснень від функціонерів через неоднозначне суддівство в матчі Барселони та Реал Сосьєдада. Спірний епізод стався під завісу поєдинки, коли арбітр Хав'єр Альберола Рохас не призначив пенальті у ворота сан-себастьянців за фол проти Жерара Піке.

Центрбека потягнули за футболку в карному майданчику "біло-блакитних". Однак, рефері не тільки рішуче показав продовжувати гру, а й не захотів скористатися допомогою VAR. Головний мотив незадоволення каталонців – те, що в першому таймі Сосьєдад отримав право на одинадцятиметровий за аналогічне порушення правил Бускетсом.

Відзначимо, що Барселона через недобір очок на Аноеті може втратити першу сходинку Прімери.

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Теги
Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR) Луїс Рубіалес Реал Сосьєдад - Барселона Барселона Барселона
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