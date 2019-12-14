Бартомеу зібрався скаржитися на арбітраж у матчі Барселони з Реал Сосьєдадом

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу залишився незадоволеним суддівством у матчі 17-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (2:2) і готовий вийти зі скаргою на президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса.

"Блаугранас" відправлять до федерації офіційну скаргу щодо використання VAR, повідомляє Diario Sport.

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Бартомеу вимагає пояснень від функціонерів через неоднозначне суддівство в матчі Барселони та Реал Сосьєдада. Спірний епізод стався під завісу поєдинки, коли арбітр Хав'єр Альберола Рохас не призначив пенальті у ворота сан-себастьянців за фол проти Жерара Піке.

Центрбека потягнули за футболку в карному майданчику "біло-блакитних". Однак, рефері не тільки рішуче показав продовжувати гру, а й не захотів скористатися допомогою VAR. Головний мотив незадоволення каталонців – те, що в першому таймі Сосьєдад отримав право на одинадцятиметровий за аналогічне порушення правил Бускетсом.

Відзначимо, що Барселона через недобір очок на Аноеті може втратити першу сходинку Прімери.

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