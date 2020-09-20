"Я не буду вступати з ним в конфлікт. Він наш капітан і лідер команди. Ми бачили, як він виступав на полі. Я не міг дозволити йому покинути клуб, адже він найкращий в історії. Команда потребує його. Наявність Мессі – запорука успіху.

Бартомеу може дочасно покинути пост президента Барселона – петиція про його відставку набрала необхідні підписи

Щодо слів Мессі про те, що я не дотримав слова... Я не буду вступати у будь-які суперечки з капітаном. Подібні речі необхідно обговорювати вдома. Потрібно привітати себе з тим, що Мессі все ще з нами. Найкращий гравець у світі повинен бути вдома", – цитує Бартомеу видання AS.

Нагадаємо, аргентинець хотів покинути каталонський клуб, але, зрештою, вирішив залишитися. За умовами контракту за Мессі повинні були заплатити 700 мільйонів євро, а президент клубу відмовлявся обговорювати розрив договору за взаємною згодою.

Кінець саги Мессі: аргентинець залишається, але не вірить у проект Бартомеу – хронологія головної драми літа