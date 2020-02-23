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Бартомеу визначився зі своїм майбутнім у кріслі президента Барселони – фани освистали функціонера

14:26 195 Читать на русском
Бартомеу визначився зі своїм майбутнім у кріслі президента Барселони – фани освистали функціонера
Жозеп Бартомеу / Фото ФК Барселона

Президент Барселони Жозеп Бартомеу переконаний, що працює лише на благо клубу.

Бартомеу має намір ігнорувати заклики вболівальників щодо відставки та залишитись на посаді президента каталонського клубу до завершення своїх повноважень у 2021 році, повідомляє Mundo Deportivo.

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Чутки про потенційну відставку функціонера поширились після скандалу щодо наклепу у соцмережах на гравців Барселони. Нагадаємо, Бартомеу звинуватили у розгортанні кампанії для цькування лідерів каталонської команди.

Після 25-ти турів Прімери Барса лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Реал на 2 очки.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Жозеп-Марія Бартомеу
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