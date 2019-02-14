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Бартомеу висловив повну довіру Вальверде на чолі Барселони

06:30 296 Читать на русском
Бартомеу висловив повну довіру Вальверде на чолі Барселони
Жозеп-Марія Бартомеу та Ернесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу впевнений у майбутньому Ернесто Вальверде на чолі Барселони, навіть якщо команда завершить поточний сезон без трофеїв.

"Вірю, що Вальверде залишиться. Він довіряє гравцям, плюс це тільки його другий сезон на чолі команди.

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Мета – виграти всі можливі титули. Я вірю, що Ернесто поведе команду вперед. І навіть якщо ми нічого не виграємо, він і далі буде тренувати команду", – цитує Бартомеу Marca.

Нагадаємо, Вальверде очолив Барселону в 2017 році, його чинний контракт діє до завершення сезону 2018/19. Біля керма команди Ернесто виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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