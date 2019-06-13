Бартомеу вимагає жорсткого покарання для клубів, які не дотримуються фінансового фейр-плей

Очільнику Барселони не подобається, що деякі клуби витрачають гроші, які отримали не за футбольні досягнення.

Жосеп-Марія Бартомеу вважає, що очільникам ФІФА та УЄФА потрібно пильніше стежити за дотриманням правил фінансового фейр-плей.

"Для Барселони приводом для гордості є те, що клуб з моменту свого заснування залишився в руках уболівальників. Президент і рада, обрана на виборах, приймають масштабні рішення, які схвалюються на зборах і, коли необхідно, на референдумі. Барса – демократичний клуб, який дотримується унікальної моделі. Наш клуб є аномалією в дуже складному і конкурентному середовищі.

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Я не втомлюся наполягати на тому, щоб ФІФА та УЄФА вимагали дотримання правил, щоб ми всі конкурували на рівних умовах. На тих, хто не дотримується фінансового фейр-плей, повинні накладатися жорсткі санкції. Нечесно використовувати ресурси, які не мають стосунку до футболу.

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Барселона – це мультиспортивних клуб, який користується найбільшим попитом у світі. Весь наш дохід надходить від спортивної індустрії. Але конкуренція з топ-клубами – завдання, що вимагає великих зусиль. У той же час, це змушує нас бути більш креативними і амбітними", – цитує слова очільника "блаугранас" Mundo Deportivo.