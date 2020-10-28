"Я дякую всім партнерам, вболівальникам, технічним працівникам та гравцям. Всім тим, хто входить до складу Барселони, і всій родині за підтримку протягом усіх цих років. Я ціную їхню конструктивну критику. Я закликаю їх зробити Барселону найкращим клубом у світі.

Бартомеу подав у відставку з посади президента Барселони

Ми пережили відхід Тіто Віланови і несправедливе ув'язнення Сандро Роселя, ми отримували образи, ми зазнавали жорстокої, несправедливої критики від деяких видань. Тепер і я, і члени ради директорів хочемо перегорнути сторінку. Бажаємо всього найкращого наступному президенту і будемо стежити за успіхами клубу.

Саме члени клубу вирішують його долю – долю найкращого клубу в світі. Наше керівництво з самого початку було націлене на те, щоб зробити Барселону найбільш шанованим, найулюбленішим клубом світу. Ми більш ніж досягли цієї мети", – цитує Бартомеу Marca.

Нагадаємо, раніше сосіос Барселони зібрали більше 16 тисяч підписів на підтримку висловлення недовіри президенту, який перебував на цій посаді з 2014 року. За цей час Барса по 4 рази виграла чемпіонат та Кубок Іспанії, а ще один раз – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний ЧС.

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