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Бартомеу прокоментував можливе повернення Неймара в Барселону

22 жовтня 13:10 1201 Читать на русском
Бартомеу прокоментував можливе повернення Неймара в Барселону
Неймар і Бартомеу / ФК Барселона

Президент іспанської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу поділився думкою щодо повернення до лав "блаугранас" нападника французького Парі Сен-Жермен Неймара.

"Неймар пішов і не повернеться. Принаймні, ми цього не плануємо", – цитує Бартомеу видання Diario Sport.

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Минулого тижня стало відомо, що Неймар зі сльозами просився в Барселону, оскільки незадоволений виступами за ПСЖ. Також повідомлялося, що президент каталонців Бартомеу нібито консультувався з лідерами команди щодо можливого повернення Неймара.

Неймар покинув Барселону влітку 2017 року за 222 млн євро, що стало рекордною сумою трансферу в історії футболу. У сезоні 2018/19 Неймар у Лізі 1 зіграв 8 матчів, у яких забив 8 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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