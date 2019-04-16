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Бартомеу прокоментував чутки про можливий відхід Коутінью із Барселони

17:44 1192 Читать на русском
Бартомеу прокоментував чутки про можливий відхід Коутінью із Барселони
Філіппе Коутінью / Marca

Президент Барселони Жозеп Бартомеу запевнив, що хавбек "синьо-гранатових" Філіппе Коутінью продовжить виступати на Камп Ноу.

"Коутінью – надзвичайний футболіст. З плином часу він стає все кращим і кращим. Ми вважаємо його гравцем світового класу і, без сумніву, Філ продовжить грати за Барселону", – цитує Бартомеу Barca Times.

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Раніше повідомлялося, що бразилець може повернутися на Туманний Альбіон. У послугах Коутінью зацікавлені Манчестер Юнайтед та Челсі.

Нагадаємо, 26-річний хавбек є рекордним трансфером в історії Барселони. У 2018 році каталонці заплатили Ліверпулю 160 млн євро. Контракт півзахисника чинний до літа 2023 року.

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