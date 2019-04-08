toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бартомеу прокоментував чутки про можливе придбання Грізманна

06:00 57 Читать на русском
Бартомеу прокоментував чутки про можливе придбання Грізманна
Антуан Грізманн / соцмережі

Президент Барселони Жозеп Бартомеу відреагував на інформацію про бажання "блаугранас" підписати форварда Атлетіко Антуана Грізманна.

"На цій стадії сезону ми не говоримо про гравців, тим більше з інших команд. Називали вже багатьох футболістів, але зараз ми мусимо сконцентруватись на чемпіонаті, Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії. У кінці сезону буде час на розмови", – цитує Бартомеу Marca.

"Барселона готується до епохи після Мессі": Бартомеу – про стратегію розвитку клубу

Нагадаємо, вже у середу, 10 квітня, Барселона вдома прийматиме Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00 за київським часом.

Теги
Жозеп-Марія Бартомеу Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
22
хв
Челсі
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук