Бартомеу прокоментував чутки про можливе придбання Грізманна

Президент Барселони Жозеп Бартомеу відреагував на інформацію про бажання "блаугранас" підписати форварда Атлетіко Антуана Грізманна.

"На цій стадії сезону ми не говоримо про гравців, тим більше з інших команд. Називали вже багатьох футболістів, але зараз ми мусимо сконцентруватись на чемпіонаті, Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії. У кінці сезону буде час на розмови", – цитує Бартомеу Marca.

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Нагадаємо, вже у середу, 10 квітня, Барселона вдома прийматиме Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00 за київським часом.