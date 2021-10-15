"Хіба моє правління було катастрофічним? Я знаю, що ця фраза зараз популярна, але тоді ми мали дуже серйозний і продуманий проект розвитку, який розпочався з 2015 року. Головну роль відігравав спорт, але ми не забували про спадщину, економічні та соціальні аспекти. Ми реалізували багато проектів, наше правління було дуже активним, але станом на березень 2020 року наша робота була перервана пандемією. Вона різко знизила доходи, і ми отримали дуже серйозний удар.

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Загалом це не було катастрофою. Я б так не сказав. Про це свідчать звіти Ла Ліги, УЄФА та фінансового Fair Play. Було отримано близько 185 мільйонів євро. Це був хороший менеджмент. Журнал Forbes повідомляв, що в 2020 році Барселона була найціннішим клубом світу.

Клуб почав страждати, зокрема і через обмеження УЄФА у питаннях зарплатні. У нас було мало можливостей передбачити цю ситуацію, але це був непоганий менеджмент. Ми намагалися конкурувати з потужними клубами АПЛ. За ці роки ми подвоїли дохід і досягли майже мільярда. Це означало, що у нас була можливість витрачати більше на чоловічі і жіночі футбольні команди, баскетбол, гандбол, футзал і хокей на роликах. Це дозволило нам мати конкурентоспроможні команди, які перемагали. За ці роки ми здобули чимало титулів", – заявив Бартомеу в інтерв'ю Mundo Deportivo.

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