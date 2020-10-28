"Ми з радою директорів задоволені прийнятим рішенням. Я отримав відповідь від женералітету про те, що не було законних підстав переносити голосування про недовіру. Це рішення суперечливе і безвідповідальне. Уряд вводить суворі обмеження для людей, але дозволяє проводити голосування.

Бартомеу подав у відставку з посади президента Барселони

Після вильоту з Ліги чемпіонів (поразка від Баварії із рахунком 2:8 – прим.) подати у відставку було б найпростішим рішенням, але ми перебували в періоді світової кризи і потрібно було ухвалити рішення. Ми не могли залишити клуб в руках у ради. Хто б шукав нового тренера, здійснював трансфери і вирішував ситуацію з Мессі? Хто б вів переговори про скорочення зарплат? Ми розуміли всю відповідальність і повинні були приймати рішення, навіть якщо вони здаються неприйнятними і непопулярними.

Говорять про те, що ми приховували багато речей. Повна брехня. Те, що ми пережили за останні місяці, виходить за всі рамки. Я піддавався образам та погрозам, так само як і моя сім'я і члени ради директорів", – наводить слова Бартомеу Marca.

Нагадаємо, ще кілька днів тому 57-річний Жозеп-Марія заявляв, що не думає про відставку, проте шалений тиск все ж змусив його змінити своє рішення. Раніше Бартомеу неодноразово був розкритикований головними зірками Барси – зокрема, Жераром Піке та Ліонелем Мессі, який взагалі хотів піти з клубу.

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