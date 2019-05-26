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Бартомеу: Поразка Барселона – не провина Вальверде

06:00 185 Читать на русском
Бартомеу: Поразка Барселона – не провина Вальверде
Ернесто Вальверде / соцмережі

Президент Барселони Жозеп Бартомеу підтримав тренера Ернесто Вальверде після поразки команди у фіналі Кубка Іспанії від Валенсії (1:2).

73’ Ліонель Мессі
 
Кевін Гамейро 22’
Родріго Морено 33’
22’ Кевін Гамейро
33’ Родріго Морено
73’ Ліонель Мессі

"У Вальверде є контракт. Я не думаю, що поразка – це провина тренера. Ми виконали велику роботу в другому таймі.

Вальверде – про фінал Кубка Іспанії: Всі думають, що Барселоні легко перемагати у всіх турнірах – це помилка

Ми повинні подякувати вболівальникам за цей виїзд, за підтримку. Ми будемо рухатися вперед. І варто привітати Валенсію, вони заслужили це. Це провал? Ні. Ми виграли Ла Лігу – це завжди наша мета. Ми програли два матчі – на Енфілді і тут", – поділився Бартомеу у післяматчевому коментарі, передає AS.

Нагадаємо, Барселона мінімально поступилась Валенсії у фіналі Кубка Іспанії (1:2). На голи Родріго та Гамейро результативно відповів Мессі.

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Валенсія Валенсія Барселона Барселона Іспанія Барселона - Валенсія Жозеп-Марія Бартомеу Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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