Бартомеу не пішов у відставку з посади президента Барселони
Президент Барси Жозеп-Марія Бартомеу не має наміру самостійно покидати свою посаду.
На раді директорів Барселони Жозеп-Марія Бартомеу вирішив не залишати достроково посаду президента "блаугранас", повідомляє Marca.
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Уряд Каталонії анонсував проведення голосування щодо висловлення недовіри Бартомеу, яке має відбутись 1-2 листопада. Сам функціонер відреагував на таку позицію: "Я не боюся вотуму недовіри. У цей важкий час було б дуже небезпечно віддавати клуб в руки іншого менеджера".
За інформацією ЗМІ, щоб не наражати людей на небезпеку під час голосування в умовах пандемії, Бартомеу розглядав варіант з оголошенням відставки на раді директорів вже 26 жовтня.
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