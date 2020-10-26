На раді директорів Барселони Жозеп-Марія Бартомеу вирішив не залишати достроково посаду президента "блаугранас", повідомляє Marca.

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Уряд Каталонії анонсував проведення голосування щодо висловлення недовіри Бартомеу, яке має відбутись 1-2 листопада. Сам функціонер відреагував на таку позицію: "Я не боюся вотуму недовіри. У цей важкий час було б дуже небезпечно віддавати клуб в руки іншого менеджера".

За інформацією ЗМІ, щоб не наражати людей на небезпеку під час голосування в умовах пандемії, Бартомеу розглядав варіант з оголошенням відставки на раді директорів вже 26 жовтня.

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