toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ІНТЕР - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Бартомеу назвав гравців, які точно залишаться у Барселоні – кілька лідерів поза списком

00:20 - Читать на русском
Бартомеу назвав гравців, які точно залишаться у Барселоні – кілька лідерів поза списком
Жозеп-Марія Бартомеу / Фото з відкритих джерел

Президент каталонців Жозеп-Марія Бартомеу поділився думками щодо майбутнього деяких гравців у клубі.

"Є легендарні гравці, які колись підуть з почестями. І є ті, які точно не будуть продані. Мессі – найкращий гравець в історії футболу, але є й інші футболісти, яких ми не будемо продавати.

Бартомеу: Мессі стане ключовою фігурою в проекті Кумана

Тер Штеген, Лангле, Де Йонг, Семеду, Дембеле, Грізманн. Це гравці, на яких ми дуже розраховуємо і які прибули в Барселону, щоб провести тут ще багато років", – цитує Бартомеу Mundo Deportivo.

Іспанське видання звернуло увагу читачів на те, що в своїй промові Бартомеу не згадав таких гравців, як Суарес, Бускетс, Піке, Роберто, Альба, Ракітіч, Відаль, Умтіті та інших.

Нагадаємо, нещодавно президент Барселони заявив, що Куман – новий тренер каталонців. 17 серпня офіційно звільнили Кіке Сетьєна.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною

blog_ava
Інтер – Шахтар: Instat назвав найкращих гравців у складі обох команд
18 серпня
10484
Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Френкі Френкі де Йонг Клеман Клеман Лангле Іван Іван Ракітіч Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген Ліонель Ліонель Мессі Жерар Жерар Піке Луїс Луїс Суарес Самюель Самюель Умтіті
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
28
хв
Ференцварош
21:00
Юргорден
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?