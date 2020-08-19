Бартомеу назвав гравців, які точно залишаться у Барселоні – кілька лідерів поза списком

"Є легендарні гравці, які колись підуть з почестями. І є ті, які точно не будуть продані. Мессі – найкращий гравець в історії футболу, але є й інші футболісти, яких ми не будемо продавати.

Бартомеу: Мессі стане ключовою фігурою в проекті Кумана

Тер Штеген, Лангле, Де Йонг, Семеду, Дембеле, Грізманн. Це гравці, на яких ми дуже розраховуємо і які прибули в Барселону, щоб провести тут ще багато років", – цитує Бартомеу Mundo Deportivo.

Іспанське видання звернуло увагу читачів на те, що в своїй промові Бартомеу не згадав таких гравців, як Суарес, Бускетс, Піке, Роберто, Альба, Ракітіч, Відаль, Умтіті та інших.

Нагадаємо, нещодавно президент Барселони заявив, що Куман – новий тренер каталонців. 17 серпня офіційно звільнили Кіке Сетьєна.

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