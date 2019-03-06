Бартомеу: Між появою VAR і результатами Реала немає зв'язку

Президент Барселони Жозеп Бартомеу поділився думкою про виліт Реала з Ліги чемпіонів.

"Чи задоволений вильотом Реала? Я дивився матч, так. Що ж, одним сильним суперником в Лізі чемпіонів менше. Це добре.

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Світ спорту дуже складний. Нам потрібно цінувати хорошу епоху Барси з 2004 року. Я не хочу обговорювати невдачі суперників. Іноді ти програєш, іноді перемагаєш. Це спорт. Ми в еліті з 2004 року, з різними гравцями, тренерами... У нас є чітке уявлення про те, яким повинен бути футбол. Це допомогло.

Рефері іноді помиляються. Це може як допомогти перемогти, так і перешкодити і зіпсувати тобі результат. Між появою VAR і результатами Реала немає зв'язку.

Не знаю, що говорив Флорентіно, але Барселона завжди була одним з ініціаторів появи відеоповторів у Лізі чемпіонів. У нас з Пересом хороші відносини, але я йому не дзвонив", – сказав Бартомеу в ефірі Cadena SER.

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