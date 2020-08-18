Бартомеу: Мессі стане ключовою фігурою в проекті Кумана

"Мессі, як і раніше, є найкращим гравцем у світі. Він номер один і він грає за нас. Всі знають, що у нього контракт до літа 2021 року.

Куман очолить Барселону, – Бартомеу

Регулярно спілкуюся з Мессі і його батьком. Вони знають, що в команду прийде новий тренер, який на нього дуже розраховує. Мессі хоче завершити кар'єру в Барселоні, він говорив це багато разів. Я розмовляв з Куманом, і він сказав мені, що Мессі – ключова фігура в його проекті", – цитує Бартомеу Mundo Deportivo.

Нагадаємо, нещодавно президент Барселони заявив, що Куман – новий тренер каталонців. 17 серпня офіційно звільнили Кіке Сетьєна.

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