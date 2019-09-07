Бартомеу: Мессі ніколи не просив мене купити Неймара

Президент Барселони пролив світло на чергові чутки щодо трансферу Неймара.

Президент Барселони Хосеп Бартомеу заявив, що клуб ніколи не пропонував ПСЖ своїх гравців у рамках потенційного трансферу Неймара. За словами функціонера, футболістами каталонської команди цікавились самі парижани. У підсумку, сторонам не вдалося прийти до спільного знаменника.

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"Барселоні не вдалося задовольнити вимоги ПСЖ щодо трансферу Неймара. Клуб ніколи не пропонував обміняти своїх гравців, ними цікавились у Парижі. З нашого боку ми зробили все можливе. Неймар просив ПСЖ вести переговори тільки з Барселоною. Але цей трансфер був непростим: і на економічному, і на людському рівнях. Мессі ніколи не просив мене підписати Неймара. Це чутки!", – цитує Бартомеу Marca.

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Нагадаємо, влітку деякі ЗМІ писали про те, що в якості угоди каталонці пропонували відправити в ПСЖ кілька своїх гравців: серед них і півзахисник Іван Ракітіч, ​​і нападник Усман Дембеле. Також Бартомеу додав, що у Барселоні не мають наміру повертатися до ідеї підписання Неймара найближчої зими. Раніше йшлося про те, що сторони можуть повернутися до переговорів наступного літа.

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