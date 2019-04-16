Бартомеу: Дембеле набагато кращий за Неймара

Президент Барселони Жозеп Бартомеу порівняв форварда ПСЖ Неймара та вінгера Барселони Дембеле.

"Повернення Неймара до Барселони неможливе, оскільки наш проект будується навколо таких гравців, як Дембеле та Коутіньо.

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Ми задоволені тими гравцями, яких маємо, тому що Дембеле кращий за Неймара, і він хороший професійний гравець. Усман – молодий хлопець, який прибув до величезного клубу. Було нелегко, але він пристосувався, і він зараз набагато кращий за Неймара", – поділився Бартомеу в коментарі TVE.

Нагадаємо, Барселона сьогодні прийматиме Манчестер Юнайтед в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Початок матчу – о 22:00.

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