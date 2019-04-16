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Бартомеу: Дембеле набагато кращий за Неймара

11:02 164 Читать на русском
Бартомеу: Дембеле набагато кращий за Неймара
Усман Дембеле / Reuters

Президент Барселони Жозеп Бартомеу порівняв форварда ПСЖ Неймара та вінгера Барселони Дембеле.

 

"Повернення Неймара до Барселони неможливе, оскільки наш проект будується навколо таких гравців, як Дембеле та Коутіньо.

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Ми задоволені тими гравцями, яких маємо, тому що Дембеле кращий за Неймара, і він хороший професійний гравець. Усман – молодий хлопець, який прибув до величезного клубу. Було нелегко, але він пристосувався, і він зараз набагато кращий за Неймара", – поділився Бартомеу в коментарі TVE.

Нагадаємо, Барселона сьогодні прийматиме Манчестер Юнайтед в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Початок матчу – о 22:00.

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Теги
Неймар Неймар Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона - Манчестер Юнайтед
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