Поєдинок 26-го туру Прімери розпочався неймовірно. Сальма Паралюело поблизу штрафного "блаугранас" опинилась з м'ячем, розвернувшись, прибрала двох суперниць і пробила по воротах, змістившись у центр.

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М'яч фантастичною траєкторією залетів у дальню дев'ять. Воротарка Хемма Фонт у стрибку була безсилою. Вже у другому таймі Барселона забила шість голів у відповідь і встановила остаточний рахунок на табло.

Зауважимо, каталонки впевнено лідирують у турнірній таблиці Прімери, випереджаючи найближчого переслідувача на 22 залікові бали.

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