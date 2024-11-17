Поки Камп Ноу перебуває на реконструкції, "кулес" проводять свої домашні матчі на стадіоні Монжуїк. Утім, Барселоні доведеться звільнити арену раніше, ніж закінчиться сезон у чемпіонаті Іспанії.

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Як повідомляє AS, міська рада вирішила, що "блаугранас" мають покинути Монжуїк у травні. В останній місяць весни на арені відбуватимуться заходи та концерти, які буде неможливо поєднувати з проведенням матчів.

УЄФА забороняє змінювати місце проведення під час першої фази Ліги чемпіонів. Остання гра Барселони у загальному етапі турніру відбудеться 29 січня проти Аталанти. Враховуючи цю обставину, клуб повністю виключив можливість грати на Камп Ноу в чемпіонаті та на Монжуїку в Лізі чемпіонів. Зазначається, що "кулес" дочекаються лютого, щоб розглянути можливість грати всі матчі на домашній арені.

До слова, Барселона планує повернутися на Камп Ноу у грудні. У зв'язку з реконструкцією, буде доступно тільки 60% місткості. Закінчення реконструкції стадіону очікується не раніше 2026 року.

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