Барселону примушують покинути тимчасовий стадіон – каталонцям встановили крайній термін
Барселоні доведеться завершувати сезон на іншому стадіоні через певні обставини.
Поки Камп Ноу перебуває на реконструкції, "кулес" проводять свої домашні матчі на стадіоні Монжуїк. Утім, Барселоні доведеться звільнити арену раніше, ніж закінчиться сезон у чемпіонаті Іспанії.
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Як повідомляє AS, міська рада вирішила, що "блаугранас" мають покинути Монжуїк у травні. В останній місяць весни на арені відбуватимуться заходи та концерти, які буде неможливо поєднувати з проведенням матчів.
УЄФА забороняє змінювати місце проведення під час першої фази Ліги чемпіонів. Остання гра Барселони у загальному етапі турніру відбудеться 29 січня проти Аталанти. Враховуючи цю обставину, клуб повністю виключив можливість грати на Камп Ноу в чемпіонаті та на Монжуїку в Лізі чемпіонів. Зазначається, що "кулес" дочекаються лютого, щоб розглянути можливість грати всі матчі на домашній арені.
До слова, Барселона планує повернутися на Камп Ноу у грудні. У зв'язку з реконструкцією, буде доступно тільки 60% місткості. Закінчення реконструкції стадіону очікується не раніше 2026 року.
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