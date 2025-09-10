Барселона може вляпатися в халепу через проблеми зі стадіоном.

Барселона змушена провести матч з Валенсією на арені Естаді Йохан Кройф через концерт американського репера Post Malone.

Барселона остаточно визначилася з місцем проведення матчу проти екс-клубу Яремчука – вимушений переїзд

Естаді Йохан Кройф може вмістити лише 6000 глядачів, а правила чітко вимагають, щоб стадіон елітного дивізіону мав щонайменше 15 000 місць. Утім, Ла Ліга зробила виняток для "кулес". Це рішення викликало обурення з боку деяких клубів.

Як інформує przegladsportowy з посиланням на El Chiringuito, якщо матч відбудеться, то команди вимагатимуть, щоб Ла Ліга зарахувала технічну поразку Барселоні. Цікаво, що керівництво Валенсії ніяк не відреагувало на ситуацію.

Естаді Йохан Кройф використовує жіноча та резервна команди "кулес".

