Барселона не може зареєструвати нову угоду лівого захисника Маркоса Алонсо.

Непроста фінансова ситуація в стані каталонського клубу продовжує позначатися на реєстрації контрактів гравців. Як інформує Què T'hi Jugues, черга дійшла до нового контракту лівого захисника Барселони Маркоса Алонсо.

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Повідомляється, що через перевищення ліміту зарплатної відомості в літнє трансферне вікно Барселона не може зареєструвати новий контракт гравця, який було підписано 27 січня. Ла Ліга заборонила клубу це робити.

З цієї ж причини Барселона не змогла заявити Гаві в список гравців основного складу.

У сезоні 2022/23 Алонсо зіграв за команду 20 матчів у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.

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