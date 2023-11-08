"Шахтар грав з гарною стабільністю, забили гол, ще один момент у першому таймі. Нам бракувало останнього пасу, але також і шляхів до створення цих ситуацій.

Шахтар – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Барселоні є над чим працювати, і ми сподіваємося, що в неділю, в наступній грі, ми покращимо нашу гру, особливо в атаці. Це важкий момент для нас, але сподіваюся, що команда скоро його подолає. Було важко, але сподіваюся, що ми швидко повернемося до нормального життя", – наводить слова Лєвандовскі Barcauniversal.

Нагадаємо, Шахтар несподівано переграв Барселону (1:0), покращивши свої шанси на євровесну. Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.

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