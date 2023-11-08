"Барселоні є над чим працювати": Лєвандовскі похвалив Шахтар за перемогу в матчі Ліги чемпіонів
Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі прокоментував поєдинок матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
"Шахтар грав з гарною стабільністю, забили гол, ще один момент у першому таймі. Нам бракувало останнього пасу, але також і шляхів до створення цих ситуацій.
Шахтар – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Барселоні є над чим працювати, і ми сподіваємося, що в неділю, в наступній грі, ми покращимо нашу гру, особливо в атаці. Це важкий момент для нас, але сподіваюся, що команда скоро його подолає. Було важко, але сподіваюся, що ми швидко повернемося до нормального життя", – наводить слова Лєвандовскі Barcauniversal.
Нагадаємо, Шахтар несподівано переграв Барселону (1:0), покращивши свої шанси на євровесну. Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.
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