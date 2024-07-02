Чинна угода француза з Ювентусом закінчилася 30 червня 2024 року. Туринці не проти продовжити контракт з гравцем, але його агента та мама має інші погляди.

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Як повідомляє Jijantes FC, Веронік Рабйо запропонувала свого сина Барселоні. Мама Адріена одразу висунула умови щодо зарплатні. Вона хоче аби "кулес" платили її сину щонайменше 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Рабйо – вихованець ПСЖ. Через конфлікт з парижанами він був змушений рік не грати, а лише потім опинився в Ювентусі. Андріен Рабйо відомий своїм примхливим характером, а його мама-агент частенько псує взаємини з клубами.

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