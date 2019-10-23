Барселоні доведеться заплатити Інтеру космічну суму за Мартінеса

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес має шанс спробувати свої сили в Ла Лізі.

Лаутаро Мартінес потрапив на радари Барселони. Якщо керівництво каталонського клубу остаточно вирішить підсилитись форвардом Інтера – їм доведеться виплатити італійцям 200 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

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Саме таку суму відступних встановили міланці на 22-річного аргентинця. Чинний контракт Лаутаро з клубом розрахований до літа 2023-го. Зараз "нерадзуррі" намагаються продовжити угоду ще на рік.

В поточному сезоні Серії А Мартінес провів 87 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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