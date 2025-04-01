Капітан "кулес" Марк-Андре тер Штеген отримав важку травму і каталонцям довелося екстрено підписати Войцеха Щенсни.

Флік забракував трансфер лідера Ліверпуля та хоче бачити в Барселоні чемпіона Європи

Останніми тижнями німецький голкіпер розпочав тренування, а нещодавно навіть працював з основною командою. Хоча ще зарано говорити про повернення тер Штегена на поле, але якщо це станеться Флік може зіткнутися з важкою ситуацією щодо Ліги чемпіонів.

Річ у тому, що правила УЄФА недвозначні: якщо німець повертається до заявки на турнір, то це тягне за собою негайне виключення Щенсни. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Щойно травмований або хворий воротар буде в змозі повернутися в гру, він або вона може замінити свого замінника. Про повернення основного голкіпера необхідно оголосити УЄФА за 24 години до наступного матчу, в якому він або вона повинні взяти участь", – йдеться у статті 31.14 регламенту.

Це означає, що Фліку доведеться обирати між Щенсни та тер Штегеном в Лізі чемпіонів. Подібної дилеми не буде в чемпіонаті Іспанії та Кубку. На внутрішній арені обидва голкіпери можуть бути включені у заявку.

До слова, Войцех Щенсни зіграв за Барселону у 18 матчах у всіх турнірах. В дев'яти зустрічах йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Нагадаємо, Барселона у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з Борусією Д. Перша гра запланована на 9 квітня.

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