Захисник Аякса Сержиньйо Дест продовжить кар'єру в Барселоні, повідомляє видання Sport.es.

Баварія готує пропозицію 19-річному таланту Аякса, який конкуруватиме з чемпіоном світу

Клуби вже погодили трансфер 19-річного футболіста – нідерландці отримають за свого таланта 20 млн євро плюс 5 млн у вигляді бонусів.

До слова, на Деста також претендувала Баварія. Повідомлялось, що мюнхенці погодили умови контракту з гравцем і готові були заплатити Аяксу близько 25 млн євро. Цікаво, що ще у травні гравець натякав на своє бажання продовжити кар'єру саме у складі каталонського клубу – Дест у одній з соцмереж постив свої фото у фірмовому вбранні "блаугранас".

Нагадаємо, Дест – вихованець академії Аякса. За основну команду дебютував у 2019 році. Минулого сезону провів за амстердамців 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач. За збірну США Сержиньйо провів 3 поєдинки. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.

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